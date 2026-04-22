22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-02'
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
1-127'
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
1-033'
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Milli güreşçilerimiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş, finale yükseldi

calendar 22 Nisan 2026 19:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş, finale çıktı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde kadınlar kategorisinde müsabakalar başladı. 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan milli sporculardan Evin Demirhan Yavuz, 50 kiloda Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla yenerken, yarı finalde Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 mağlup etti. 2022'nin altın madalyalı ismi Evin, finalde son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşacak.

68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 11-0, yarı finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.

Nesrin, altın madalya maçında, UWW takımında yer alan bir başka sporcu olan son Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşı karşıya gelecek.

UWW takımında mücadele eden Ekaterina Verbina'yı 55 kilo çeyrek finalinde 13-6 teknik üstünlükle yenen Tuba Demir, Ukraynalı Liliia Malanchuk ile yaptığı yarı final maçını kaybetti. Üçüncülük mücadelesi verecek Tuba, büyüklerdeki ilk Avrupa madalyasını kazanmaya çalışacak.

59 kilo çeyrek finalinde UWW'den Svetlana Lipatova'ya yenilen Bediha Gün, organizasyona veda etti.

76 kilo elemelerinde Litvanyalı Kamile Gaucaite'yi 4-0 mağlup eden Elmira Yasin de çeyrek finalde Avusturyalı Martina Kuenz'e yenilerek elendi.

Feti Borova Spor Salonu'ndaki müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

Bu sıkletlerde madalya müsabakaları yarın akşam seansında gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
