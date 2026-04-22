22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Fenerbahçeli şampiyon kadın basketbolcular, taraftarlarla bir araya geldi

Fenerbahçe Opet Basketbol takımının oyuncuları, Chobani Stadyumu'nda sarı-lacivertli taraftarlar ile bir araya geldi.

calendar 22 Nisan 2026 18:35 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni üçüncü kez kazanan Fenerbahçe Opetli oyuncular, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

Chobani Stadyumu'nda yer alan Fenerium Maraton mağazasında gerçekleştirilen imza törenine oyunculardan Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Meltem Avcı Yılmaz, Olcay Çakır Turgut, Ayşe Yılmaz, Tuana Vural ve Emma Meesseman katıldı.

Yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, genel menajer Arzu Özyiğit ve takım menajeri Derin Yener'in de katıldığı organizasyonda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupası da yer aldı.

Hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular, taraftarların formalarını imzaladı.

Etkinlik, oyuncuların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
