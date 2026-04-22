Amed Başkanı Nahit Eren, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarından, takıma gönül veren herkesten bu kısa sürede kenetlenme talebinde bulunuyorum. Süper Lig'e çıkacağız." dedi.



Kulübün teknik direktörü Mesut Bakkal ve bazı futbolcular ile Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına katılan Eren, geçen hafta deplasmanda 2-0 kaybedilen Bandırmaspor maçının ardından yaşanan sorunlar, ligde kalan son 2 maçla ilgili beklentilerini ve hedeflerini anlattı.



Süper Lig'e çıkma konusunda iddialı olduklarını belirten Eren, Amed Sportif Faaliyetlerin bugün her zamankinden daha çok desteğe ve kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.



Eren, şöyle konuştu:



"Kulüp başkanı olarak iki hafta önce burada yaptığımız toplantıda şunu söylemiştim. Üç maçımızı alıp şampiyon olacağız. Evet, iki maçımız var ama elimizdeki bir avantajı kaybettik. 3 maç da olsa 3 maçımızı da alıp Süper Lig'e çıkacağız. Biz buna hep inandık, arkadaşlarımız da hep inandı ve birlikte bu yola çıktık.



Lider olduğumuzda da bu arkadaşlarımızla lider olduk, puan kazanınca da kaybedince de birlikteyiz. Kulüp başkanı olarak bu kadar büyük umutlarla Amedspor'un Süper Lig'e çıkması konusunda oluşan gelişen umudun bir nebze de olsa kırılmasından kaynaklı özrümü tabii ki isterim. Bütün arkadaşlarım, teknik heyet, futbolcular, kulüp çalışanlarımız bugün bu sonucu elimizdeki avantajı yitirmişsek bizler kendimizi de sorguluyoruz. Bizler bu sonuca sebebiyet veren konu başlıklarını masaya tek tek yatırıyoruz.



Nitekim Bandırmaspor maçından sonra herhangi bir bahaneye sığınmadan futbolcularımızla, teknik heyetimizle oturup uzun uzun bu konuyu konuştuk."



Eren, "Bugüne kadar hakemlerle ilgili hiç konuşmadık, konuşmamaya da özen gösterdik. Lakin bu karşılaşma sonrası (Bandırmaspor maçı) Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili yetkilileriyle temas kurduk. Hem kendi karşılaşmamızın hem de ligde mücadele ettiğimiz takımın son maçının izlenmesini rica ettik. Pozisyonların değerlendirilmesini rica ettik. Hep eşit, adil bir yarış talebinde bulunduk. Hak edenin emeğiyle mücadelesiyle sonuca ulaşmasını talep ettik. Maalesef son süreçte bu konuda eşitliğin ve adalet duygusunun zarar gördüğünü gözlemledik." diye konuştu.



Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadıklarını kaydeden Eren, şunları kaydetti:



"Futbolcu ve teknik heyetteki arkadaşlarımıza hep güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz. Amedspor taraftarını, Amedspor'a ilgi duyan, Amedspor'u takip eden herkesi bu kısa süreç içerisinde kenetlenmeye davet ediyorum. Tabii ki bir araya geleceğiz, tartışacağız, değerlendireceğiz ve eksiklerimizi hep birlikte yorumlayacağız. Amedspor taraftarlarından, takıma gönül veren herkesten bu kısa sürede kenetlenme talebinde bulunuyorum. Süper Lig'e çıkacağız."



Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise kalan son 2 maçı da kazanacaklarını ifade etti.



Taraftarlardan kalan son 2 maçta da takımlarını desteklemelerini isteyen Bakkal, şu görüşleri paylaştı:



"Öncelikle söylenecek fazla bir şey yok. Bu işi yapamaz dedikleri zaman bu takımı şampiyon yapan teknik direktörüm. Bu takım şampiyon oldu. Daha iki maç var. Belki biz maçtan sonra pazar günü başka bir şey konuşacağız. Burada aslan gibi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Tamam ufak tefek eksiklerimiz olabilir, insanın beğenmediği işleri de yapabiliriz. Ben burada herkese göre adam oynatamam. Biz dedik ki biraz sabredelim. Eğer bu takım bensiz şampiyon olacaksa hemen bırakıp giderim. Burada önemli olan Amedspor'un şampiyon olmasıdır.



Sonuna kadar eleştiriye varım. Ama ben burada geldiğim günden beri kişilere ve şahıslara göre adam oynatamam. Bolu galibiyetinden sonra övgüler yağdırıyorsun. Oyuncu grubu şahlanıyor yukarı çıkıyor. İçeride sakat var mı? hasta var mı? Ne şartlarda hazırlanıyorsunuz? Bunu soran yok. Biz biraz sabır ve zaman istedik. 2 maçımız var ve bu 2 maçı da kazanıp Amedspor şampiyon olacak."



"Burada önemli olan Amedspor'un şampiyonluğudur" diyen Bakkal, "55 gündür buradayım. Daha dışarıda yemek yemedim, dışarıya ziyarete gitmedim. Bazı şeyler eksik yaptığımızı biliyoruz. Bu işi ilk defa yapmıyoruz. Şimdi kenetleneceğimiz dönemde bakın nelerle uğraşıyoruz. Bize destek vermek bu kadar mı zor? Amedspor'a destek vermek bu kadar mı zor? Hatam varsa herkesten de özür diliyorum. Ama ben burayı çok seviyorum. Buranın şampiyon olmasını da ben herkesten çok istiyorum." dedi.



Takım kaptanı Erce Kardeşler, yaklaşık 1 buçuk yıldır kulüpte yer aldığını söyledi.



Her hafta bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Kardeşler, şöyle konuştu:



"Şu an bulunduğumuz konumdan en çok biz üzgünüz. Taraftarımız da mutlaka çok üzgündür. O gün sahada maç oynanırken hepimiz öldük zaten. Dışarıdan bakan bir insan bunu görür. Soyunma odasındaki durumumuzu görseydiniz oturup bizimle beraber ağlardınız. En çok biz şampiyon olmak istiyoruz. Bizden başka kim isteyebilir, en çok biz sevineceğiz çünkü biz 31 Haziran'dan bu yana emek veriyoruz. Bunun sonunu getirmek istiyoruz."



Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Çekdar Orhan ise futbolcu arkadaşlarına acımasızca eleştiriler yapıldığını ve takımdaki herkesin tek amacının takımı şampiyon yapmak olduğunu belirtti.



Amed Sportif Faaliyetlerde oynayan oyuncuların çok karakterli olduğunu ve canla başla mücadele ettiklerini vurgulayan Orhan, "Amedspor bizim için çok büyük bir aile. İnşallah herkes Amedspor'un ne demek olduğunu hatırlar ve son iki maçına da gereken desteği verir. Çünkü biz sezonu kapatmadık. Daha 2 maçımız var. Şu an tek isteğimiz bu iki maçta bize destek vermeniz. Sizinle beraber biz şampiyon olabiliriz." yorumunu yaptı.



Takımın forvet oyuncularından Mbaye Diagne ise Bandırmaspor mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını fakat Süper Lig'e çıkma inançlarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Ben Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Bundan sonuna kadar eminim. Birinci, ikinci yada play-off fark etmeksizin biz her halükarda Süper Lig'e çıkacağız. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Aynı zamanda taraftarımız da desteğinin arkamızda olduğunu hissettirmesi gerek. Tabii ki desteklerini görüyoruz ama aynı zamanda bize inandıklarını göstermelerine ihtiyacımız var."



Florent Hasani ise Amed Sportif Faaliyetler takımının, yönetiminin ve taraftarlarının Süper Lig'de olmayı hak ettiğini dile getirdi.



Hasani, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzde 2 maç var. Bir stres ortamı var ve bazıları umudunu kaybetmiş olabilir ama biz umudumuzu kaybetmedik. Elimizde bir puan avantajı vardı. Belki bu avantajı kaybettik ama önümüzdeki hafta sonu her şey tekrar değişecek ve bu avantajı yeniden elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Hasani, son düdüğe kadar ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını sözlerine ekledi.



