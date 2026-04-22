Yarın bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 23 Nisan Perşembe bankalar çalışıyor mu?

Hafta bitmeden işlemlerini aradan çıkarmak isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yarın o cam kapılardan içeri girip numaratörden sıra alabilecek miyiz?

Kısa, net ve planlarınızı bugünden yapmanızı sağlayacak o cevap: Hayır! Yarın (23 Nisan 2026 Perşembe) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunlarca belirlenmiş bir resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki TÜM KAMU VE ÖZEL BANKALAR KAPALI OLACAKTIR!

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi tüm özel banka şubeleri resmi tatil nedeniyle kepenk indirecek. Yani yarın şubelerden hiçbir fiziki bankacılık işlemi yapılamayacak.

Resmi tatil günleri dışında, bankaların standart hafta içi çalışma saatleri milyonlarca kişinin hala en çok karıştırdığı konulardan biri. Türkiye genelinde bankaların uyguladığı güncel ve standart mesai saatleri şu şekildedir:

Sabah Açılış: 09.00

Öğle Arası (Mola): 12.30 - 13.30 (Bu saatler arasında şubeler müşteri kabul etmez)

Öğleden Sonra Mesai Başlangıcı: 13.30

Akşam Kapanış: 17.00

ÖNEMLİ NOT: 23 Nisan tatili nedeniyle kapalı olan banka şubeleri, mesaiye 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.

Banka şubelerinin resmi tatilde kapalı olması, paranın tamamen bloke olduğu anlamına gelmiyor! Dijital bankacılık üzerinden yapacağınız işlemlerde şu kurallar geçerli olacak:

FAST Sistemi (7/24 Açık): Merkez Bankası'nın belirlediği işlem limitleri dahilindeki para transferlerinizi, FAST sistemini kullanarak 23 Nisan Perşembe günü de farklı bankalar arasında saniyeler içinde, kesintisiz olarak yapabilirsiniz.

Havale (7/24 Açık): Aynı banka içindeki hesaplar arası para transferi (havale) resmi tatillerden etkilenmez, istediğiniz an karşı hesaba geçer.

EFT İşlemleri (Kritik Detay!): FAST limitini aşan yüklü miktardaki ticari transferler (EFT) Merkez Bankası sistemlerine bağlı olduğu için resmi tatillerde yapılamaz. Yarın yapacağınız standart bir EFT işlemi, havuzda bekletilir ve para ancak ilk mesai günü olan 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00'dan sonra karşı tarafın hesabına düşer!