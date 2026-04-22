Yarın bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 23 Nisan Perşembe bankalar çalışıyor mu?
Haber Tarihi: 22 Nisan 2026 11:26 -
Güncelleme Tarihi:
22 Nisan 2026 11:26
Takvimler 22 Nisan Çarşamba gününü gösterirken, yaklaşan resmi tatil öncesi ticari ve bireysel finansal işlemlerini halletmek isteyen milyonlarca vatandaş kelimenin tam anlamıyla telaş içinde! Kredi ödemeleri, ticari tahsilatlar, maaş işlemleri ve acil nakit ihtiyaçları için banka şubelerinin yolunu tutmaya hazırlananlar, arama motorlarında fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu? Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?" sorguları ekonomi sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte şubeye gitmeden önce kapıdan dönmemeniz için bilmeniz gereken o kritik resmi tatil takvimi ve bankaların güncel çalışma saatleri...
Hafta bitmeden işlemlerini aradan çıkarmak isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yarın o cam kapılardan içeri girip numaratörden sıra alabilecek miyiz?
YARIN BANKALAR AÇIK MI? 23 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU? (2026)Kısa, net ve planlarınızı bugünden yapmanızı sağlayacak o cevap: Hayır! Yarın (23 Nisan 2026 Perşembe) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunlarca belirlenmiş bir resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki TÜM KAMU VE ÖZEL BANKALAR KAPALI OLACAKTIR!Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi tüm özel banka şubeleri resmi tatil nedeniyle kepenk indirecek. Yani yarın şubelerden hiçbir fiziki bankacılık işlemi yapılamayacak.BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? (GÜNCEL MESAİ SAATLERİ)Resmi tatil günleri dışında, bankaların standart hafta içi çalışma saatleri milyonlarca kişinin hala en çok karıştırdığı konulardan biri. Türkiye genelinde bankaların uyguladığı güncel ve standart mesai saatleri şu şekildedir:Sabah Açılış: 09.00Öğle Arası (Mola): 12.30 - 13.30 (Bu saatler arasında şubeler müşteri kabul etmez)Öğleden Sonra Mesai Başlangıcı: 13.30Akşam Kapanış: 17.00
ÖNEMLİ NOT: 23 Nisan tatili nedeniyle kapalı olan banka şubeleri, mesaiye 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.YARIN EFT, HAVALE VE FAST İŞLEMLERİ YAPILABİLECEK Mİ?Banka şubelerinin resmi tatilde kapalı olması, paranın tamamen bloke olduğu anlamına gelmiyor! Dijital bankacılık üzerinden yapacağınız işlemlerde şu kurallar geçerli olacak:FAST Sistemi (7/24 Açık): Merkez Bankası'nın belirlediği işlem limitleri dahilindeki para transferlerinizi, FAST sistemini kullanarak 23 Nisan Perşembe günü de farklı bankalar arasında saniyeler içinde, kesintisiz olarak yapabilirsiniz.Havale (7/24 Açık): Aynı banka içindeki hesaplar arası para transferi (havale) resmi tatillerden etkilenmez, istediğiniz an karşı hesaba geçer.EFT İşlemleri (Kritik Detay!): FAST limitini aşan yüklü miktardaki ticari transferler (EFT) Merkez Bankası sistemlerine bağlı olduğu için resmi tatillerde yapılamaz. Yarın yapacağınız standart bir EFT işlemi, havuzda bekletilir ve para ancak ilk mesai günü olan 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00'dan sonra karşı tarafın hesabına düşer!
