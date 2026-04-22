21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Serdal Adalı'nın özel isteği: Noa Lang!

Beşiktaş, Galatasaray'ın bonservisini almayı düşünmediği Noa Lang için harekete geçti. Yönetim, Napoli'yle masaya oturacak. Satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edilecek.

22 Nisan 2026 08:58
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Yaz transfer döneminde kanatlarını komple değiştirme kararı alan Beşiktaş, çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlıların bu bölgeye düşündüğü ilk isim ise; devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla takdir kazanan Noa Lang...

Sarı-kırmızılıların bonservisini almayı düşünmediği Hollandalı oyuncu için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Napoli'yle masaya oturacak ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edilecek.

ADALI, MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Noa Lang'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ön bilgi aldı ve bu görüşmeden sonra Napoli'yle masaya oturma kararı verdi.

Siyah-beyazlılarda hedef; kulüp altyapısında futbola başlayan Hollandalı yıldızı yuvasına geri döndürmek.

MILOT RASHICA GİBİ

Kara Kartal, daha önce Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sarı-kırmızılıların bonservisini almadığı Milot Rashica'yı kadrosuna katmıştı.

Serdal Adalı'nın Noa Lang'a siyah-beyazlı formayı giydirmeyi çok istediği öğrenildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
