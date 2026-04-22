21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Deniz Türüç: "Tek maçta her şey olabilir"

Konyaspor futbolcusu Deniz Türüç, Fenerbahçe maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Nisan 2026 01:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Deniz Türüç: 'Tek maçta her şey olabilir'
Konyaspor futbolcusu Deniz Türüç, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türüç, "Her maç zordur. Fenerbahçe çok büyük bir camia, dolayısıyla motivasyonda sıkıntı çekmedik. Gerçekçi olmak lazım. Zor bir maç. Topu domine eden taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Maçın temposunu düşürerek kazanmayı hedefledik. Uzatmalara gitti. İstediğimiz bir şeydi. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı hiçbir zaman kolay değildir. Takım arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum tek tek. İnanmamız gerekiyordu. Yapabileceğimizi söyledim. Şükür oldu." ifadelerini kullandı.

Gelecek maçlar için konuşan milli futbolcu, "Bizim pazartesi günü çok önemli bir Trabzonspor maçımız var. Tüm takım ona odaklandı. Hafta içi kolay olmuyor, yoruluyorsunuz. Çeyrek finalde, yarı finalde rakibin önemi yok. Tek maçta her şey olabilir. Takımı, yönetimi, Konya halkını tebrik ediyorum." diyerek sözlerine son verdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
