21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-085'
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-390'
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Panathinaikos kader maçını kazandı

Panathinaikos, play-in maçında Monaco'yu mağlup ederek adını playofflara yazdırdı.

calendar 21 Nisan 2026 22:45 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 23:56
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague Play-In maçında Panathinaikos ile Monaco karşı karşıya geldi. Telekom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 87-79'luk skorla kazandı.

Maçı baştan sona üstün götüren Panathinaikos, adını play-offlara yazdırmayı başardı. Panathinaikos, playofflarda Valencia Basket ile karşılaşacak.

Monaco ise Barcelona ile karşılaşacak ve playofflar için son bir şansı daha olacak.

Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, 9 sayı ve 6 ribaund ile mücadele etti.

Yunan ekibinde TJ Shorts 21 sayı, Kenneth Faried 13 sayı 8 ribaund ile oynadı.

Monaco'da Mike James'in 25 sayı, 7 asist, 5 ribaundluk oyunu galibiyet için yeterli olmadı.

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.