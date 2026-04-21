Panathinaikos kader maçını kazandı

EuroLeague Play-In maçında Panathinaikos ile Monaco karşı karşıya geldi. Telekom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 87-79'luk skorla kazandı.



Maçı baştan sona üstün götüren Panathinaikos, adını play-offlara yazdırmayı başardı. Panathinaikos, playofflarda Valencia Basket ile karşılaşacak.



Monaco ise Barcelona ile karşılaşacak ve playofflar için son bir şansı daha olacak.



Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, 9 sayı ve 6 ribaund ile mücadele etti.



Yunan ekibinde TJ Shorts 21 sayı, Kenneth Faried 13 sayı 8 ribaund ile oynadı.



Monaco'da Mike James'in 25 sayı, 7 asist, 5 ribaundluk oyunu galibiyet için yeterli olmadı.







