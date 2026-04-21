VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakem konuşmaları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki VAR kayıtlarını yayınladı. Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı ile Galatasaray'ın iptal edilen golündeki hakem konuşmaları ortaya çıktı.

21 Nisan 2026 20:19 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 20:21
VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakem konuşmaları
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda OFR pozisyonunda yapılan incelemelerin VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan videoda Fenerbahçe – Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin penaltı kazandığı pozisyon yer aldı.

Aynı video içerisinde Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında iptal edilen golündeki hakem konuşmaları da kamuoyu ile paylaşıldı.

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI

VAR: "Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."

VAR: "Temas noktasıyla başlayacağım."

Adnan Deniz Kayatepe: "Evet abi."

VAR: "Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Farklı açın var mı hocam?"

VAR: "Evet var."

Adnan Deniz Kayatepe: "Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor."

Adnan Deniz Kayatepe: "Diğer açıdan bir daha göstersene hocam."

VAR: "Tamam hemen veriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum."

VAR: Tamamdır.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: "Batuhan hocam VAR konuşuyor"

Batuhan Kolak: "Dinliyorum"

VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."

Batuhan Kolak: "Tamamdır"

Batuhan Kolak: "Geldim, ekrandayım."

VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."

Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"

VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"

Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."

VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."

Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."

VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."

Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."

VAR: "Tamam, oynatıyoruz."

Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."

VAR: "Anlaşıldı hocam"

Batuhan Kolak: "Teşekkürler" 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
