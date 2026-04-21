21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-085'
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-390'
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Marko Jevtovic: "Tarih yazmak istiyoruz"

calendar 21 Nisan 2026 23:58
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Konyaspor futbolcusu Marko Jevtovic, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jevtovic, "Her zaman bu kupada hedefi olan bir takımız. Daha önce bu takım bu kupayı kazandı. Takım arkadaşlarımla beraber hedefimizi kupa olarak belirlemiştik. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik ve büyük bir galibiyet elde ettik. Efsane olarak tarih yazmak istiyoruz bu kulüpte..." dedi.


Mücadeledeki tek golün sahibi olan futbolcu, "Çılgın bir sevinç oldu soyunma odasında. Kazanmak her zaman mutlu eder. Böyle bir turu geçtikten sonra çok mutlu olduk. Herkes sevinçli ve mutlu." ifadelerini kullandı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.