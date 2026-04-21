21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
0-012'
21 Nisan
Mallorca-Valencia
0-012'
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Murat Fırat, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 67 kilo yarı finalinde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'ı 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

calendar 21 Nisan 2026 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 19:12
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcu Murat Fırat, finale yükseldi.

Başkent Tiran'daki organizasyonun ikinci gününde Murat Fırat, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı grekoromen stil 67 kilo yarı final müsabakasını 4-0 kazandı.

Finale adını yazdıran Murat, 22 Nisan Çarşamba günü altın madalya maçında Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.

2022 yılında Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi, organizasyon tarihinde ayrıca 2 bronz madalya aldı.

Murat Fırat, gündüz seansında Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yenmişti.

Cengiz Arslan, bronz madalya için güreşecek

Türkiye'yi grekoromen stil 72 kiloda temsil eden Cengiz Arslan, yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu.

22 Nisan Çarşamba günü üçüncülük için mindere gelecek Cengiz, 2019 yılında Avrupa ikinciliği elde etmişti.

Milli sporculardan Abdulkadir Çebi (97 kilo), çeyrek finalde yenildiği Macar Alex Gergo Szoke'nin finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Mert İlbars (60 kilo) ve Yüksel Sarıçiçek (82 kilo) ise organizasyona veda etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
