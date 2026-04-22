Beşiktaş'ta kale ilk kez Vasquez'e emanet

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçında kaleyi Devis Vasquez'e emanet edecek.
Samsunspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, 27 Nisan'daki Karagümrük maçında yer almayacak.
Devre arasında Roma'dan kiralanan ve hiç süre alamayan Devis Vasquez Alanyaspor ile oynanacak kupa maçında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
