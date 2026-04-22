22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Dursun Özbek'in ustalık dönemi

Mayıs ayında yapılacak seçimde tekrar başkanlığa aday olan Dursun Özbek, gayrimenkul, tesisleşme, mağazacılık yatırımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi hedefi gibi geniş bir vizyonla yeni dönemine hazırlanıyor.

22 Nisan 2026 10:00
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Mayıs ayındaki seçim öncesinde Özbek, yarım kalan projeleri tamamlamayı ve yeni yatırımlarla kulübü ileri taşımayı hedefliyor. Hafriyat çalışmaları başlayan Aslantepe Vadisi'nin temel atma töreni perşembe günü gerçekleştirilecek.

A takımın taşındığı Kemerburgaz Tesisleri'nin ikinci fazı için geri sayım sürerken, Galatasaray Adası'ndaki restorasyon da bitme aşamasına geldi.

HER AÇIDAN İDDİALI HEDEFLER

Gayrimenkul projelerinde Riva ile başlayan süreç, kulübe büyük kazanç sağladı. Düşler Vadisi'nin ilk etabından yaklaşık 170 milyon Dolar gelir elde eden Cimbom, ikinci fazdan 230 milyon Dolar kâr hedefliyor.

Bunun yanında Florya'ya kazma vurulacak, mağazacılık halka arz edilecek ve GS Cafe markası hayata geçirilecek.

Özbek'in sportif hedefleri arasında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da var. Başkan her açıdan iddialı bir yol haritası çiziyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
