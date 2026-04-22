21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Berkan Kutlu: "Ağrılı da olsa oynamak istedim"

Konyaspor futbolcusu Berkan Kutlu, Fenerbahçe maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Nisan 2026 00:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Konyaspor futbolcusu Berkan Kutlu, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kutlu, "Zor bir maç oldu. Hiç pes etmedik. Bazı zamanlarda mecburen topu Fenerbahçe'ye verdik. Sonunda penaltıyla turu geçmeyi bildik. Sağlık ekibine çok teşekkür ederim. Bu maça yetişmek için çok çalıştık. Ağrılı da olsa oynamak istedim bu maç. Takım arkadaşlarıma, sağlık ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, "Yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Pazartesi günü Trabzonspor maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Az gün var Trabzonspor maçına. Takımımız haftada iki maça alışık değil ama en iyi şekilde hazırlanıp, analiz yapıp Trabzonspor maçına hazırlanacağız." diyerek sözlerine son verdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
