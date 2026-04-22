Okan Buruk'tan Fenerbahçe önlemi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Birliği maçı öncesinde takımda bazı isimleri dinlendirecek.
Başarılı çalıştırıcı, pazar akşamı oynanacak olan zorlu Fenerbahçe derbisini düşünerek bazı isimleri kulübeye çekecek.
Uğurcan, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimler derbi için dinlendirilecek.
Başarılı çalıştırıcı, pazar akşamı oynanacak olan zorlu Fenerbahçe derbisini düşünerek bazı isimleri kulübeye çekecek.
Uğurcan, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimler derbi için dinlendirilecek.