21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Okan Buruk'tan Fenerbahçe önlemi

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Fenerbahçe maçını düşünerek Gençlerbirliği'ne karşı yıldızlarını dinlendirecek.

calendar 22 Nisan 2026 08:44
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Birliği maçı öncesinde takımda bazı isimleri dinlendirecek.

Başarılı çalıştırıcı, pazar akşamı oynanacak olan zorlu Fenerbahçe derbisini düşünerek bazı isimleri kulübeye çekecek.

Uğurcan, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimler derbi için dinlendirilecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
