21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Okan Buruk'un kupa kozu Mauro Icardi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği'ne karşı yine Mauro Icardi'yi kullanacak.

calendar 22 Nisan 2026 08:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ligde 4 gün önce Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Galatasaray, kupada karşılaşacağı rakibine karşı kazanan kadrosunu değiştirecek.

Yoğun maç temposunda yorulan oyuncular, Fenerbahçe derbisi düşünülerek kulübeye çekilecek.

Kalede Günay, savunmada Singo, beklerde Boey ve Eren, orta sahada Nhaga, kanatta Lang'ın oynaması bekleniyor.

Icardi ise yine tek forvet olarak ilk 11'de başlayacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
