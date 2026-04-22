Okan Buruk'un kupa kozu Mauro Icardi!

Ligde 4 gün önce Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Galatasaray, kupada karşılaşacağı rakibine karşı kazanan kadrosunu değiştirecek.
Yoğun maç temposunda yorulan oyuncular, Fenerbahçe derbisi düşünülerek kulübeye çekilecek.
Kalede Günay, savunmada Singo, beklerde Boey ve Eren, orta sahada Nhaga, kanatta Lang'ın oynaması bekleniyor.
Icardi ise yine tek forvet olarak ilk 11'de başlayacak.
