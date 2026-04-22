21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Hidayet Türkoğlu'nun FIBA Onur Listesi mutluluğu

Hidayet Türkoğlu, FIBA 2026 Onur Listesi'ne seçilmesini ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarının desteğine bağlayarak teşekkür etti ve Türk basketbolunun geleceğine dair umutlarını dile getirdi.

calendar 21 Nisan 2026 23:33 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 01:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilerek tarihe geçen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu ödülü tek başına kazanmadığını belirterek, ailesine ve birlikte çalıştığı antrenörler ile takım arkadaşlarına destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Türkoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilen törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok özel ve anlamlı bir gün yaşadığını dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Böyle özel ve anlamlı günlerde duygularınızı kelimelerle ifade edemiyorsunuz. Bugünü bize yaşatan ve beni bu ödüle layık gören FIBA yönetimine teşekkür ediyorum. Başta eşim ile ailem olmak üzere dostlarımın, birlikte çalıştığım hocalarımın ve takım arkadaşlarımın bu başarıda payı var. Hepsine bana gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu, tek başına başarı elde edilebilecek süreç değil. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Etrafımda hep doğru insanlar vardı ve bana doğru yolu gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Türk halkına da destekleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Türkoğlu, "Onların desteği bizleri her zaman en üst seviyeye çekmiştir. Türkiye'nin elde ettiği başarılar, Türk basketbolunun daha ileri gideceğinin göstergesidir. İnşallah benim gibi ülkemizi gururla temsil etmiş ve edecek değerli sporcularımız var. İnşallah bu gururu onlar da yaşarlar. Bizler de onları desteklemek için burada oluruz." diye konuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da katılacağı 2026 Dünya Kupası kura çekimini de değerlendiren Hidayet Türkoğlu, "Turnuvalar her zaman farklı oluyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızı Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandığı için kutluyorum. Güzel bir kura çekimi oldu. Dünya Kupası Berlin'de olacak. Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza milli takımımızı yalnız bırakmamaları için çağrıda bulunuyorum. Onlar çok büyük destek sağlayacaktır. İnşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde ederiz." şeklinde görüş belirtti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.