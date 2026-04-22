22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Sergen Yalçın, Solskjaer'in gerisinde kaldı!

1.89'luk puan ortalamasıyla gönderilen Ole Gunnar Solskjaer'in ardından "Kurtarıcı" olarak göreve getirilen Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın, 1.79'la hayal kırıklığı yaşattı.

calendar 22 Nisan 2026 10:09
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta sezonu daha hayal kırıklığıyla noktalamaya hazırlanırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın tartışılmaya başlandı.

Samsunspor maçında ortaya konan kötü futbol Türkiye Kupası hedefi konusunda siyah-beyazlı camiada tedirginlik yarattı. Artık tecrübeli hocanın gelecek sezon da takımın başında kalıp kalmaması tartışılıyor.

DERBİLERDEN 2 PUAN!

Ortaya çıkan istatistikler de Yalçın'ın beklentilerin çok gerisinde kaldığını gösteriyor.

Öyle ki Ole Gunnar Solskjaer'in yerine "Kurtarıcı" olarak göreve gelen Sergen Yalçın Süper Lig'de 1.79'luk puan ortalamasına sahip. Norveçli çalıştırıcı 1.89'la kovulmuştu.

Üstelik Sergen Yalçın bu sezon derbilerde sadece 2 beraberlik (G.Saray 1-1, Trabzon 3-3) alırken, Solskjaer taraftarlara Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor zaferleri yaşatmıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.