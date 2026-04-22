Yarın kargolar açık mı? Kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 23 Nisan kargolar açık mı?

Hafta bitmeden paketini teslim almak veya göndermek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yarın o şubelerin kepenkleri açık olacak mı, kuryeler sokağa çıkacak mı?

YARIN (23 NİSAN) KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? (2026)

Kısa, net ve kargo planlarınızı baştan yaptıracak o cevap: Hayır! Yarın (23 Nisan 2026 Perşembe) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunlarca belirlenmiş bir resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki kargo şubelerinin BÜYÜK BİR KISMI KAPALI OLACAKTIR!

Resmi tatil günlerinde kargo firmalarının çalışma prosedürleri şu şekildedir:

PTT Kargo: Bir devlet kurumu olduğu için 23 Nisan Perşembe günü kesinlikle tam gün kapalıdır. PTT şubelerinden hiçbir kargo kabulü veya dağıtımı yapılmayacaktır.

Özel Kargo Firmaları (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat vb.): Özel kargo şirketleri de genel olarak resmi tatil takvimine uyum sağlar. Bu nedenle 23 Nisan'da şubeleri kapalıdır ve standart kurye dağıtımı (teslimat) gerçekleştirilmez.

E-Ticaret Kuryeleri: Trendyol Express veya Hepsijet gibi doğrudan e-ticaret platformlarına bağlı çalışan bazı özel kurye ağları, kendi inisiyatifleriyle sınırlı bölgelerde esnek dağıtım yapabilmektedir, ancak şube bazlı bir işlem yapılamaz.

Özetle; yarın kargo göndermek veya şubeden paket teslim almak teknik olarak mümkün olmayacaktır. Tüm kargo işlemleri ve yarım kalan dağıtımlar, mesainin yeniden başlayacağı 24 Nisan Cuma sabahı kaldığı yerden devam edecektir.

KARGOLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? (GÜNCEL MESAİ SAATLERİ)

Resmi tatiller dışında, hafta içi standart günlerde kargo şubelerinin uyguladığı genel mesai saatleri pek çok vatandaş tarafından karıştırılabiliyor. Şubede işinizi hızlıca halletmeniz için kargo firmalarının (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat) genel geçer çalışma saatleri şu şekildedir:

Sabah Açılış: 08.30 - 09.00 (Firmaya göre değişmekle birlikte genelde 09.00 itibarıyla tam kapasite işlem başlar)

Öğle Arası (Mola): Özel kargolar genellikle öğle arası tatiline çıkmaz, personeller dönüşümlü çalıştığı için şubeler açık kalır. (Ancak PTT Kargo şubeleri 12.30 - 13.30 saatleri arasında tamamen kapanır!)

Akşam Kapanış (Şube): 17.00 - 18.00

Kargo Dağıtım Saatleri: Kuryelerin paket teslimatları genellikle akşam saat 18.00'e kadar devam eder.

ÖNEMLİ NOT: Cuma günü kargo gönderecek vatandaşların, paketlerinin aynı gün yola (transfer merkezine) çıkabilmesi için en geç saat 15.30 - 16.00 civarında şubeye teslim etmiş olmaları gerekmektedir.