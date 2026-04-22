22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Göztepe yine aynı kaderi yaşadı!

Avrupa hedefiyle başladığı son iki sezonda da istediği sonuçları alamayan Göztepe, 2024-2025 ve 2025 sezonlarının ikinci yarılarında benzer bir tablo çizdi.

22 Nisan 2026 16:04
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de Göztepe, 25 Nisan Cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek.

Göztepe son 4 haftaya girilirken adeta geçen senenin aynısını yaşadı. Son iki sezona Avrupa hedefiyle giren sarı-kırmızılılar 2024-2025 sezonunda da bitime 4 hafta kala istediği sonuçlara imza atamadı. Göztepe 19 takımın mücadele ettiği 2024-25 sezonunun ikinci yarısında bitime 4 maç kala 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik elde etti. Göz-Göz bu sezon ise 18 takımlı Süper Lig'de yine 3 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Göztepe geçen sezonun ikinci yarısında 15 puan topladı ve Avrupa hedefini kaçırdı.

Sarı-kırmızılılar bu sezonun ikinci devresinde ise 16 puanı hanesine yazdırıp Avrupa potasından çıktı. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan Göztepe, 2026 yılında hiç üst üste 2 maç kazanamadı.

Son galibiyetini Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek alan Göztepe iç sahada ise aylardır 3 puan yüzü göremedi. Son olarak 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenebilen İzmir ekibi ardından evinde oynadığı Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarını berabere bitirdi, Galatasaray'a 3-1 kaybetti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.