Kyrie Irving'den Filistinli çocuk paylaşımı

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, sosyal medya profil fotoğrafında yaptığı değişiklikle gündeme oturdu.Irving, profil görselini İsrail askerleri tarafından okula gitmesi engellenen Filistinli bir çocuğun görüntüsüyle değiştirdi.Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu hamle, spor dünyasında da dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı Irving'e destek mesajları paylaşırken, yıldız oyuncunun bu hareketi büyük takdir topladı.Olayın ardından sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapılırken, Irving'in mesajının kısa sürede küresel ölçekte gündem olduğu görüldü.