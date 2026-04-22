22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Beşiktaş'tan sürpriz: Alejandro Grimaldo

Beşiktaş, Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardı; Leverkusen ile sıkı pazarlıklar yakında başlayacak.

calendar 22 Nisan 2026 11:09 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 11:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, sunulan proje ve takımda vereceği rol ile Grimaldo'nun ilgisini çekti. Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber'in Grimaldo ile görüştüğü ve kişisel şartlar üzerinde tam olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

LEVERKUSEN'İN TALEBİ

Bayer Leverkusen'in Grimaldo'yu kilit oyuncularından biri olduğu ve ucuza bırakmayacağı, en az 20 milyon Euro talep edeceği de vurgulandı.

BEŞİKTAŞ SIKI PAZARLIK YAPACAK

Bayer Leverkusen'in 2024 şampiyonluğunda kilit rol oynayan 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Beşiktaş, sözleşme bitimine 1 yıl kalmasını değerlendirip fiyatı düşürmek için çaba sarf edecek.

BU SEZON 25 GOLLÜK KATKI YAPTI

Barcelona altyapısından yetişen ve 2016'da Benfica'ya transfer olan Grimaldo, 2023'te bedelsiz olarak Leverkusen'in yolunu tutmuştu.

Grimaldo, bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
