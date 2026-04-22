Serkan Özbalta'nın 3. şampiyonluğu

Trendyol 1. Lig'de ligin bitimine 2 hafta kala Erzurumspor FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta, takımını Süper Lig'e yükseltme başarısı gösteren 125. isim oldu.Sezona Erzurumspor FK ile başlayan Serkan Özbalta, sezon bitmeden teknik direktörlük kariyerine yeni bir başarı ekledi. Kariyerinde 2018-2019 sezonunda Keçireörengücü'nü ve 2020-2021'de Manisa FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'nin başında Süper Lig'e yükselme sevincini yaşadı.Serkan Özbalta, futbolculuk kariyerinde de 2003-2004 sezonunda Erciyesspor formasıyla Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.Teknik direktörlük kariyerinde Keçiörengücü ve Manisa FK'nin ardından kısa süre Süper Lig ekiplerinden Altay ve Hatayspor'da görev yapan Özbalta, Erzurumspor FK'den önce 1. Lig'de Sakaryaspor ve Çorum FK'yi çalıştırdı.Üçüncü kez Süper Lig vizesi alan Erzurumspor FK'de daha önce 2017-2018'de Mehmet Altıparmak, 2019-2020'de Mehmet Özdilek, Erzurum temsilcisini Süper Lig'e taşıdı.Özbalta'nın Süper Lig sevinci yaşayan 125. teknik direktör olduğu 1. Lig'de, Kadri Aytaç, Yılmaz Vural ve Yücel İldiz, dörder şampiyonlukla en başarılı teknik direktörler olarak ilk sırada yer alıyor.Bu teknik direktörleri üçer şampiyonlukla Ali Hoşfikirer, Hüseyin Kalpar, Kamuran Soykıray, Mehmet Altıparmak, Samet Aybaba ve Zeynel Soyuer takip ediyor.Ligde halen görev yapan teknik direktörler için 3 isim daha önce takımlarının başında Süper Lig'e çıktı.Doğrudan Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdüren ekiplerden Esenler Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, daha önce 2012-2013'te Erciyesspor ve 2022-2023'te Pendikspor'la Süper Lig'e yükseldi.Özköylü dışında Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2002-2003'te Çaykur Rizespor'u ve 2007-2008'de Antalyaspor'u, Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da 2021-2022'de İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıdı.