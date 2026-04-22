22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Serkan Özbalta'nın 3. şampiyonluğu

Teknik direktörlük kariyerinde 2 takımı 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, 1. Lig'de ilk şampiyonluğunu Erzurumspor FK'nin başında yaşadı.

22 Nisan 2026 16:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Trendyol 1. Lig'de ligin bitimine 2 hafta kala Erzurumspor FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta, takımını Süper Lig'e yükseltme başarısı gösteren 125. isim oldu.

Sezona Erzurumspor FK ile başlayan Serkan Özbalta, sezon bitmeden teknik direktörlük kariyerine yeni bir başarı ekledi. Kariyerinde 2018-2019 sezonunda Keçireörengücü'nü ve 2020-2021'de Manisa FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'nin başında Süper Lig'e yükselme sevincini yaşadı.

Serkan Özbalta, futbolculuk kariyerinde de 2003-2004 sezonunda Erciyesspor formasıyla Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

Teknik direktörlük kariyerinde Keçiörengücü ve Manisa FK'nin ardından kısa süre Süper Lig ekiplerinden Altay ve Hatayspor'da görev yapan Özbalta, Erzurumspor FK'den önce 1. Lig'de Sakaryaspor ve Çorum FK'yi çalıştırdı.

Üçüncü kez Süper Lig vizesi alan Erzurumspor FK'de daha önce 2017-2018'de Mehmet Altıparmak, 2019-2020'de Mehmet Özdilek, Erzurum temsilcisini Süper Lig'e taşıdı.

Serkan Özbalta 125. isim oldu

Özbalta'nın Süper Lig sevinci yaşayan 125. teknik direktör olduğu 1. Lig'de, Kadri Aytaç, Yılmaz Vural ve Yücel İldiz, dörder şampiyonlukla en başarılı teknik direktörler olarak ilk sırada yer alıyor.

Bu teknik direktörleri üçer şampiyonlukla Ali Hoşfikirer, Hüseyin Kalpar, Kamuran Soykıray, Mehmet Altıparmak, Samet Aybaba ve Zeynel Soyuer takip ediyor.

Ligde görev yapanlardan Süper Lig'e yükselenler

Ligde halen görev yapan teknik direktörler için 3 isim daha önce takımlarının başında Süper Lig'e çıktı.

Doğrudan Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdüren ekiplerden Esenler Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, daha önce 2012-2013'te Erciyesspor ve 2022-2023'te Pendikspor'la Süper Lig'e yükseldi.

Özköylü dışında Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2002-2003'te Çaykur Rizespor'u ve 2007-2008'de Antalyaspor'u, Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da 2021-2022'de İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıdı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.