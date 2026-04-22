Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko maçı için flaş karar!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi.



Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş Gain'in Fenerbahçe ile oynayacağı lig maçı için erteleme kararı aldı.



Beşiktaş Gain, EuroCup Finalinin ilk maçında 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Akatlar'da JL Bourg ile karşılaşacak.



Beşiktaş Gain'in Fenerbahçe Beko ile yapacağı Basketbol Süper Ligi maçının tarihi daha sonra ilan edilecek.



