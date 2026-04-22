Beşiktaş, 1207 Antalya'yı farklı şekilde yendi!

Türkiye Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, evinde 1207 Antalya ile karşı karşıya geldi.



Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Didem Karagenç, 38. dakikada Lara Pintassilgo, 45+1 ve 87. dakikalarda Marija Aleksic, 47 ve 90+2. dakikalarda Başak Gündoğdu ve 90+5. dakikada Nehir Zeytünlü kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 46 puan ile 5. sıraya yükselirken 1207 Antalya 21 puanla 13. sırada kaldı.



Gelecek maçta Beşiktaş deplasmanda Fomget Gençlikspor ile; 1207 Antalya evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.