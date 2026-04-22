22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Beşiktaş, 1207 Antalya'yı farklı şekilde yendi!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, 1207 Antalya'yı 7-0 mağlup etti.

calendar 22 Nisan 2026 16:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Türkiye Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, evinde 1207 Antalya ile karşı karşıya geldi.

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Didem Karagenç, 38. dakikada Lara Pintassilgo, 45+1 ve 87. dakikalarda Marija Aleksic, 47 ve 90+2. dakikalarda Başak Gündoğdu ve 90+5. dakikada Nehir Zeytünlü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 46 puan ile 5. sıraya yükselirken 1207 Antalya 21 puanla 13. sırada kaldı.

Gelecek maçta Beşiktaş deplasmanda Fomget Gençlikspor ile; 1207 Antalya evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
