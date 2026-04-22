Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı kadroda yer alabilir!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.



Al Nassr'ın, Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior'ı A takıma dahil etmeyi düşündüğü öne sürüldü.



Suudi Arabistan basınından Alweeam'da yer alan habere göre; Suudi ekibi, Cristiano Ronaldo'nun oğlunun performansını sezon sonunda değerlendirmeye alacak ve buna göre karar verecek.



Haberde ayrıca Cristiano Ronaldo'nun mevcut sözleşmesinin sürdüğü ve kulüp yönetiminin deneyimli yıldızdan en yüksek verimi almayı amaçladığı vurgulandı.



Cristiano Junior'ın A takıma yükselme ihtimalinin, yalnızca sportif açıdan değil, aynı zamanda babasının kulüpteki etkisi nedeniyle sembolik olarak da önemli bir adım olabileceği ifade edildi.



Nihai kararın sezon sonunda netleşeceği ve genç oyuncunun gelişim sürecine bağlı olarak şekilleneceği belirtildi.



