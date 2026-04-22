22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı kadroda yer alabilir!

22 Nisan 2026 17:39
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.

Al Nassr'ın, Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior'ı A takıma dahil etmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Suudi Arabistan basınından Alweeam'da yer alan habere göre; Suudi ekibi, Cristiano Ronaldo'nun oğlunun performansını sezon sonunda değerlendirmeye alacak ve buna göre karar verecek.

Haberde ayrıca Cristiano Ronaldo'nun mevcut sözleşmesinin sürdüğü ve kulüp yönetiminin deneyimli yıldızdan en yüksek verimi almayı amaçladığı vurgulandı.

Cristiano Junior'ın A takıma yükselme ihtimalinin, yalnızca sportif açıdan değil, aynı zamanda babasının kulüpteki etkisi nedeniyle sembolik olarak da önemli bir adım olabileceği ifade edildi.

Nihai kararın sezon sonunda netleşeceği ve genç oyuncunun gelişim sürecine bağlı olarak şekilleneceği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.