Galatasaray - Gençlerbirliği: 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

calendar 22 Nisan 2026 19:16 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 19:32
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabakanın VAR hakemi Eren Özyemişcioğlu oldu. Mücadele, ATV ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı.

Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdürrahim, Samed, Diabate, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.



BU SEZONKİ 3. RANDEVU


Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.

İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇTA YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI SON 5 MAÇTA GALİP

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti.

Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol

2010-11 SEZONUNDA YARI FİNALDE ELENDİ

Organizasyonda 2010-11 sezonunda yarı finale yükselen başkent ekibi, Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
