22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

calendar 22 Nisan 2026 18:30 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 18:34
Dolmabahçe'de Kupa maçına yoğun ilgi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç biletlerinin tamamı satıldı. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların yoğun ilgisi üzerine bir açıklama yayımlayarak stadyumun tamamen dolacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde C. Alanyaspor ile karşılaşacağımız maçın biletleri tamamen tükendi. Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz. Satılan biletlerin haricinde kombine sahibi taraftarlarımızın maça gelememeleri halinde kombinelerini kulübümüze devretmelerini kalan koltukların boş kalmaması adına önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kritik müsabaka öncesinde stadyum kapasitesinin tamamen zorlanması beklenirken, yönetimin yaptığı bu çağrı ile maça gidemeyecek taraftarların yerlerinin de doldurulması ve tribün desteğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
