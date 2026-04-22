22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-03'
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
1-128'
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
1-034'
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Chelsea'de 114 yıl sonra kötü tablo: Ayrılık açıklandı!

Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybeden Chelsea, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamıştı. Chelsea, kötü gidiş sonrası ocak ayında göreve gelen teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdı.

calendar 22 Nisan 2026 19:24 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 19:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'de 114 yıl sonra kötü tablo: Ayrılık açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chelsea, İngiltere Premier Lig'de son dönemde adeta "Dip" yaptı.

Enzo Maresca'nın ardından sürpriz bir şekilde Liam Rosenior'u göreve getiren Chelsea, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetti.

TEK GOL ATAMADI!

Chelsea'nin mağlubiyetlerle birlikte bu yenilgilerde tek bir gol atamaması da büyük dikkat ve tepki çekti.

EN SON 1912'DE YAŞADI

Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybeden Chelsea, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamıştı.

Son dönemde aradığını bulamayan Chelsea, ligde bir sonraki maçında ise son dönemde Vitor Pereira ile çıkışa geçen Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

SADECE FA CUP KALDI

Lig Kupası'na yarı finalde, Şampiyonlar Ligi'ne son 16'da veda eden ve ligde Şampiyonlar Ligi için mücadele eden Chelsea'nin elinde sadece FA Cup kaldı. Chelsea, FA Cup yarı finalinde Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

ROSENIOR'A VEDA KARARI

Chelsea, bu kötü tablonun ardından teknik direktör Liam Rosenior ile ilgili ayrılık kararı aldı ve ayrılığı resmi olarak duyurdu.

Rosenior, ocak ayında Chelsea'nin başına geçmiş ve 2032 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

Chelsea'de teknik direktör Rosenior ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Calum McFarlane, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini üstlenecek.

CHELSEA'DE NE YAPTI?

Chelsea'de Liam Rosenior dönemi 3 ay sürdü. İngiliz teknik adam, 23 maçta Chelsea'nin başında görev aldı. Chelsea, bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.