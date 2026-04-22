Chelsea'de 114 yıl sonra kötü tablo: Ayrılık açıklandı!

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de son dönemde adeta "Dip" yaptı.



Enzo Maresca'nın ardından sürpriz bir şekilde Liam Rosenior'u göreve getiren Chelsea, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetti.



TEK GOL ATAMADI!



Chelsea'nin mağlubiyetlerle birlikte bu yenilgilerde tek bir gol atamaması da büyük dikkat ve tepki çekti.



EN SON 1912'DE YAŞADI



Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybeden Chelsea, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamıştı.



Son dönemde aradığını bulamayan Chelsea, ligde bir sonraki maçında ise son dönemde Vitor Pereira ile çıkışa geçen Nottingham Forest'ı ağırlayacak.



SADECE FA CUP KALDI



Lig Kupası'na yarı finalde, Şampiyonlar Ligi'ne son 16'da veda eden ve ligde Şampiyonlar Ligi için mücadele eden Chelsea'nin elinde sadece FA Cup kaldı. Chelsea, FA Cup yarı finalinde Leeds United ile karşı karşıya gelecek.



ROSENIOR'A VEDA KARARI



Chelsea, bu kötü tablonun ardından teknik direktör Liam Rosenior ile ilgili ayrılık kararı aldı ve ayrılığı resmi olarak duyurdu.



Rosenior, ocak ayında Chelsea'nin başına geçmiş ve 2032 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.



Chelsea'de teknik direktör Rosenior ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Calum McFarlane, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini üstlenecek.



CHELSEA'DE NE YAPTI?



Chelsea'de Liam Rosenior dönemi 3 ay sürdü. İngiliz teknik adam, 23 maçta Chelsea'nin başında görev aldı. Chelsea, bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.



