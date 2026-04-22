22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-03'
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
1-128'
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
1-034'
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2026 20:01
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.  Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunana Okan Buruk, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli, çok önem veriyoruz. Organizasyonun başarısı, birçok takım için Avrupa'ya gidiş umudu olduğunu gördük. Çok önemli bir organizasyon bizim için. Geçen sene kazandık. İlk hedefimiz bugün kazanmak ve yarı finale çıkmak, daha sonra finale çıkmak. Arada dört gün oluyor. Dört gün sonra da derbiye çıkacağız. Daha az süre alan oyuncuları tercih ettik ama çok önemli bir kadromuz var. Kulübede bekleyecek oyuncularımız var. Onları bugün kullanmaya çalışacağız. İlkay Gündoğan'ın da bir tebriğe ihtiyacı var. Allah analı babalı büyütsün, işi biraz daha zorlaştı (Gülerek) Dün gece döndü ve bu sabah antrenmanına katıldı ve kadroya aldık onu. Hedefimiz kazanmak ve yarı finale gitmek. Gençlerbirliği ile ligde de oynadık ve onlarda da rotasyon var. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmeliyiz." dedi.

OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA

Victor Osimhen'in durumu hakkında konuşan "Osimhen'in durumu önemli. Takımla birlikte olması önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Süre vermeye çalışacağız. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz. Tekrar konuşacağım. Süreye doğru bir şekilde karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR HAFTAYA GİRİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Çok önemli bir haftaya giriyoruz. Hem kupa hem de ligde puan farkını arttırabileceğimiz bir hafta. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

 




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
