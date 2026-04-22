PSG'den ligde rahat galibiyet!

Fransa Ligue 1 26. hafta erteleme maçında Paris Saint-Germain, sahasında Nantes'i ağırladığı PSG, Parc des Princes'teki maçı 3-0'lık skorla kazandı.



PSG'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan ve 50. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile 37. dakikada Desire Doue attı.



Bu sonucun ardından PSG, ligde 29 maç sonunda 66 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Ligde küme düşme hattında yer alan Nantes, 20 puanda kaldı.



Paris Saint-Germain, ligdeki bir sonraki maçında Angers deplasmanına gidecek. Nantes, Rennes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



