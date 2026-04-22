PSG'den ligde rahat galibiyet!

Fransa Ligue 1'de PSG, erteleme maçında sahasında ağırladığı Nantes'i 3-0 mağlup etti.

22 Nisan 2026 21:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
PSG'den ligde rahat galibiyet!
Fransa Ligue 1 26. hafta erteleme maçında Paris Saint-Germain, sahasında Nantes'i ağırladığı PSG, Parc des Princes'teki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan ve 50. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile 37. dakikada Desire Doue attı.

Bu sonucun ardından PSG, ligde 29 maç sonunda 66 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Ligde küme düşme hattında yer alan Nantes, 20 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain, ligdeki bir sonraki maçında Angers deplasmanına gidecek. Nantes, Rennes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
