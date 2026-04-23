22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Galatasaray'da Ahmed Kutucu'ya tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında oyundan çıktığı sırada Ahmed Kutucu'ya tepki gösterdi.

calendar 23 Nisan 2026 00:11
KUPADA HEP 11'DE

Galatasaray'ın 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de yer aldı.

Kupadaki RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ahmed, Gençlerbirliği maçına da ilk 11'de başladı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu'ya tepki gösterdi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ahmed, mücadelenin 56. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Taraftarlar, performansını beğenmediği Ahmed'i çıkarken ıslıkladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
