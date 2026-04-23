Galatasaray'da Ahmed Kutucu'ya tepki

Galatasaraylı taraftarlar, kupadaki Gençlerbirliği maçında Ahmed Kutucu'ya tepki gösterdi.
KUPADA HEP 11'DE
Galatasaray'ın 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de yer aldı.
Kupadaki RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ahmed, Gençlerbirliği maçına da ilk 11'de başladı.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu'ya tepki gösterdi.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ahmed, mücadelenin 56. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Taraftarlar, performansını beğenmediği Ahmed'i çıkarken ıslıkladı.
