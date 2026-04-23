22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Manchester City lider oldu, Burnley küme düştü!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Erling Haaland'ın attığı golle Burnley'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu maçın ardından Burnley'in ligden düşmesi kesinleşti.

calendar 22 Nisan 2026 23:53 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 00:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Burnley ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, Turf Moor'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekip Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 5. dakikada Erling Haaland attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve 70 puanlı lider Arsenal ile puanını eşitledi. Manchester City, averajla Arsenal'den liderliği aldı. Ligde 20 puanda kalan Burnley, Wolves'in ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında Everton deplasmanına gidecek. Ligden düşmesi kesinleşen Burnley, Leeds United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
