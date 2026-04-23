Manchester City lider oldu, Burnley küme düştü!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Burnley ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, Turf Moor'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.



Konuk ekip Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 5. dakikada Erling Haaland attı.



Bu sonucun ardından Manchester City, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve 70 puanlı lider Arsenal ile puanını eşitledi. Manchester City, averajla Arsenal'den liderliği aldı. Ligde 20 puanda kalan Burnley, Wolves'in ardından küme düşen ikinci takım oldu.



Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında Everton deplasmanına gidecek. Ligden düşmesi kesinleşen Burnley, Leeds United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



