Samsunspor-Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi kazanan taraf, yarı final mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre, Mouandilmadji
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Oulai, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu
Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Edin Visca ve Okay Yokuşlu'nun tedavileri devam ediyor.
Bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 9 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci tamamladı. Samsunspor ise B Grubu'nu 12 puanla ilk sırada bitirmeyi başardı.
BU SEZONKİ 3 .RANDEVU
Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.
SON 9 DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 deplasman karşılaşmasında yenilmedi.
Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.
SAMSUNSPOR BİR İLK PEŞİNDE
Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
