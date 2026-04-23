22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Samsunspor-Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

calendar 23 Nisan 2026 01:19 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 01:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor-Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi kazanan taraf, yarı final mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre, Mouandilmadji

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Oulai, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu



Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Edin Visca ve Okay Yokuşlu'nun tedavileri devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 9 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci tamamladı. Samsunspor ise B Grubu'nu 12 puanla ilk sırada bitirmeyi başardı.

BU SEZONKİ 3 .RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

SON 9 DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 deplasman karşılaşmasında yenilmedi.

Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

SAMSUNSPOR BİR İLK PEŞİNDE

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
