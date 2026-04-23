Sporting avantajı kullandı, adını finale yazdırdı

Portekiz Kupası Yarı Final ikinci maçında Sporting ile Porto kozlarını paylaştı.
Estadio do Drago'da oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sporting, bu sonuçla birlikte finale yükseldi.
Porto'da Alan Varela 88. dakikada doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Sporting'in finaldeki rakibi; Torreense - Fafe eşleşmesinin galibi olacak.
Estadio do Drago'da oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sporting, bu sonuçla birlikte finale yükseldi.
Porto'da Alan Varela 88. dakikada doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Sporting'in finaldeki rakibi; Torreense - Fafe eşleşmesinin galibi olacak.