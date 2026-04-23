23 Nisan'da bugün sağlık ocağı açık mı? 2026 Perşembe resmi tatilde Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) çalışıyor mu? İşte detaylar!
Haber Tarihi: 23 Nisan 2026 14:20 -
Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük coşkusu yaşanırken, sağlık sorunları nedeniyle doktorunun yolunu tutmak isteyen milyonlarca vatandaşın aklında o kritik soru yankılanıyor! İlaç yazdırmak, rapor almak, kan vermek veya rutin muayene olmak için mahallesindeki Aile Sağlığı Merkezine gitmeye hazırlananlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "23 Nisan'da bugün sağlık ocağı açık mı? 23 Nisan Perşembe aile hekimleri çalışıyor mu, ASM'ler yarım gün mü?" sorguları sağlık sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte hem hastaları hem de hasta yakınlarını yakından ilgilendiren resmi tatil mesai detayları...
Bugün kapıdan dönmemek için yola çıkmadan önce araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar ekran başına kilitlendi. Peki, o kapılar bugün açık olacak mı?
BUGÜN (23 NİSAN) SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? (2026)Kısa, net ve hastane planlarınızı yeniden şekillendirecek o cevap: Hayır! Bugün (23 Nisan 2026 Perşembe) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunlarca belirlenmiş bir resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki TÜM SAĞLIK OCAKLARI (Aile Sağlığı Merkezleri) TAM GÜN KAPALIDIR!Sağlık ocaklarında görev yapan aile hekimleri ve hemşireler, kamu personeli statüsünde oldukları için resmi tatil takvimine tabidirler. Bu nedenle bugün sağlık ocaklarında hiçbir muayene, aşı, kan alma veya reçete yazma işlemi yapılmamaktadır.AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN MESAİYE BAŞLAYACAK?23 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilemeyen tüm muayene ve tahlil işlemleri, resmi tatilin bitmesinin ardından 24 Nisan Cuma sabahı saat 08.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir. Aşı randevusu veya bebek/gebe izlemi olan vatandaşların randevularını cuma gününe veya önümüzdeki haftaya planlamaları gerekmektedir.ACİL DURUMLARDA NEREYE GİDİLMELİ?Sağlık ocaklarının ve devlet hastanelerinin poliklinik kısımlarının kapalı olması, sağlık hizmetinin tamamen durduğu anlamına gelmez!Eğer acil bir sağlık probleminiz varsa veya iğne/pansuman gibi ertelenemeyecek işlemleriniz bulunuyorsa, Türkiye genelindeki tüm devlet hastanelerinin, şehir hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin Acil Servis (7/24) bölümlerine başvurabilirsiniz. Acil servisler resmi tatillerde de kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.Ayrıca muayene sonrası veya raporlu ilaçlarınızın temini için de bugün standart eczaneler yerine sadece Nöbetçi Eczaneler açık olacaktır.
