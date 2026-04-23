23 Nisan'da bugün sağlık ocağı açık mı? 2026 Perşembe resmi tatilde Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) çalışıyor mu? İşte detaylar!

Bugün kapıdan dönmemek için yola çıkmadan önce araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar ekran başına kilitlendi. Peki, o kapılar bugün açık olacak mı?

Kısa, net ve hastane planlarınızı yeniden şekillendirecek o cevap: Hayır! Bugün (23 Nisan 2026 Perşembe) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunlarca belirlenmiş bir resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki TÜM SAĞLIK OCAKLARI (Aile Sağlığı Merkezleri) TAM GÜN KAPALIDIR!

Sağlık ocaklarında görev yapan aile hekimleri ve hemşireler, kamu personeli statüsünde oldukları için resmi tatil takvimine tabidirler. Bu nedenle bugün sağlık ocaklarında hiçbir muayene, aşı, kan alma veya reçete yazma işlemi yapılmamaktadır.

23 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilemeyen tüm muayene ve tahlil işlemleri, resmi tatilin bitmesinin ardından 24 Nisan Cuma sabahı saat 08.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir. Aşı randevusu veya bebek/gebe izlemi olan vatandaşların randevularını cuma gününe veya önümüzdeki haftaya planlamaları gerekmektedir.

Sağlık ocaklarının ve devlet hastanelerinin poliklinik kısımlarının kapalı olması, sağlık hizmetinin tamamen durduğu anlamına gelmez!

Eğer acil bir sağlık probleminiz varsa veya iğne/pansuman gibi ertelenemeyecek işlemleriniz bulunuyorsa, Türkiye genelindeki tüm devlet hastanelerinin, şehir hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin Acil Servis (7/24) bölümlerine başvurabilirsiniz. Acil servisler resmi tatillerde de kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Ayrıca muayene sonrası veya raporlu ilaçlarınızın temini için de bugün standart eczaneler yerine sadece Nöbetçi Eczaneler açık olacaktır.