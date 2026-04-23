23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Bursaspor taraftarıyla Süper Ligi geride bıraktı!

Bursaspor, 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselirken, sezon boyunca yüksek taraftar desteğiyle dikkat çekti. Yeşil-beyazlılar, maçlarını ortalama 40 binin üzerinde seyirci önünde oynarken, şampiyonluğu ilan ettikleri Somaspor karşılaşmasını da 45 bin 450 taraftarla tamamladı.

calendar 23 Nisan 2026 15:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig'de şampiyonluğu göğüsleyerek 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor, taraftar rekoruyla da dikkatleri üzerine çekti.

Sezon boyunca iç saha maçlarını ortalama 42 bin taraftarı önünde oynayan yeşil-beyazlılar, 2025-2026 sezonu verilerine göre; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geride bırakarak Türk futbol tarihindeki en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaştı. Timsahlar şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor karşılaşmasını da 45 bin 450 taraftar karşısında oynadı.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra 3'üncü lige kadar düşen Bursaspor, külleriyle yeniden doğuyor. Timsahlar, geçen yıl çıktıkları 2'nci Lig'de bu sezonda şampiyonluğunu ilan edip, 1'inci Lig'e yükselirken; 3'üncü Lig'de olduğu gibi bu ligde de karşılaşmalarının çoğunu kadın ve çocuk taraftarlar başta olmak üzere ortalama 42 bin seyirci karşısında oynadı. 41 bin 661 taraftarla Galatasaray, 36 bin 51 taraftarla Fenerbahçe, 28 bin 163 taraftarla Beşiktaş ve 26 bin 991 taraftarla Trabzonspor'u, 2025-2026 sezonunda geride bırakan Bursaspor, şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor karşılaşmasını da 45 bin 450 taraftar karşısında oynadı.

Yeşil-beyazlı futbolcuların sezon boyunca Bursa'da oynadıkları 43 bin 361 kapasiteli statlarında 18 karşılaşmayı en az 750 bin taraftar izlerken, rakip takım futbolcuları da tribünlerde gördükleri kalabalık, coşku ve özel koreografiler karşısında Şampiyonlar Ligi atmosferinde yeşil sahaya çıktı.

39 BİN KOMBİNE 2 SAATTE TÜKENDİ

Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da taraftarın takıma desteği de güçlenerek devam ediyor. Yeni sezon için satışa çıkarılan 39 bin kombine biletin yalnızca 2 saat içinde tükenmesi, camiadaki 1'inci Lig heyecanını da gözler önüne serdi.

'AİDİYETİ ÇOCUKLARDAN BAŞLATTIK'

Taraftarla kurulan bağın temelinde aidiyet duygusunun yer aldığını ifade eden Bursaspor'un 2'nci Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Kulüp Başkanı Enes Çelik ile sezon boyunca inanılmaz bir performans sağladıklarını belirterek, "Başkanımızın da ilk günlerde söylediği gibi, sokaklarda Bursaspor formasıyla oynayan çocukları yeniden görmek istedik. Bu yüzden önce çocuklardan ve ailelerden başladık. Tribünleri ailelerin de rahatlıkla gelebileceği bir ortam haline getirdik ve bunda başarılı olduk" dedi.

'42 BİN ORTALAMA FUTBOLCULARI ETKİLİYOR'

Bursa'daki tüm maçların kapalı gişe olarak 42 bin seyirci karşısında oynandığını belirten Kutlucan, "2'nci ve 3'üncü lig seviyesinde maç başına 42 bin taraftar ortalamasıyla oynamak hem bizim futbolcularımızı hem de rakipleri ciddi şekilde etkiliyor. Bu atmosferde heyecanlanmamak mümkün değil. Bu durum takımımıza olumlu yansıdığı gibi zaman zaman baskı da oluşturabiliyor, bu da çok normal. Yaptığımız her işi taraftarımıza açıklanabilir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Bursaspor büyük bir camia, bu camiayı düşünmeden adım atmıyoruz" diye konuştu.

'REKORLAR BİZDE'

Yeşil-beyaz tribünlerdeki yüksek seyirci sayısının bir benzerinin olmadığına dikkat çeken Oğuzhan Kutlucan, "Sezon boyunca futbolcularımızı 750 bin taraftar izledi. Rakip futbolcular taraftarları görünce şaşırıyor. Alt liglerde böyle bir ilgi yok. Bu liglerde, hatta şu an Türkiye'de ve dünyada bu seviyede bir taraftar ortalaması olduğunu düşünmüyorum. Bütün rekorlar bizde. Taraftarımıza bu güveni verdiğimiz için gururluyuz" dedi.

'KUZEY TRİBÜNÜ HARİÇ KOMBİNELER 2 DAKİKA İÇİNDE TÜKENDİ'

Kombine biletlerin 2 saatte tükenmesinin de taraftar desteğinin en belirgin örneği olduğunu hatırlatan Kutlucan, "Kuzey tribünü hariç kombineler 2 dakika içinde tükendi. Kuzey tribünüyle birlikte toplam 39 bin kombine ise 2 saat gibi kısa bir sürede tamamen satıldı. Deplasman tribünü dışında önümüzdeki maçlarda bilet satışı olmayacak" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.