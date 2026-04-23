23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
0-0105'
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
1-020'
23 Nisan
Levante-Sevilla
1-0DA
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-03'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-063'
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-06'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
0-05'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Milli güreşçi Tuba Demir, Avrupa üçüncüsü oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Tuba Demir, bronz madalya aldı.

calendar 23 Nisan 2026 20:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçi Tuba Demir, Avrupa üçüncüsü oldu
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Tuba Demir, bronz madalya aldı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun dördüncü gününde Tuba Demir, kadınlar 55 kilo bronz madalya maçında Kuzey Makedonya'dan Veronika Konsevich ile karşılaştı. 

Minderden 5-2 galip ayrılan Tuba, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı.

Milli güreşçi, geçen yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde etmişti.

Tuba Demir, üçüncülük maçının ardından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Aslında final oynayabilirdim ama birkaç hata yüzünden olmadı. Buna da şükürler olsun. Büyükler kategorisindeki ilk madalyamı, milli takım ve kulüp antrenörlerime armağan ediyorum. Başarının arkasında büyük bir emek var. Federasyon başkanımız Taha Akgül ve aileme de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
