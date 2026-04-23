23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-185'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
1-1114'

Orkun Kökçü: "Sergen hocama koştum çünkü..."

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

calendar 23 Nisan 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SERGEN HOCAMA KOŞTUM ÇÜNKÜ..."

Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yanına gitmesiyle ilgili konuşan Orkun Kökçü, "Sergen Hocama koştum çünkü son zamanlarda çok konuşuyoruz kupanın önemini birlikte. O yüzden onun yanına gitmek istedim." ifadelerini kullandı.

"SEZONU KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Sezon hedeflerine de değinen milli futbolcu, "Bu sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Zorlu bir lig geçirdik, inişli ve çıkışlı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. İki final var." dedi.

Ligde de iddialarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Kökçü, "Ligde de puan toplamak istiyoruz. Arayı çok açmak istemiyoruz. Her gün devam edeceğiz ve çalışacağız." şeklinde konuştu.

KARAGÜMRÜK MAÇI VURGUSU

Hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük maçına da değinen yıldız oyuncu, "Hafta sonu Karagümrük maçı var. Toparlanıp o maça hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
