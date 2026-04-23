Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.





"SERGEN HOCAMA KOŞTUM ÇÜNKÜ..."



Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yanına gitmesiyle ilgili konuşan Orkun Kökçü, "Sergen Hocama koştum çünkü son zamanlarda çok konuşuyoruz kupanın önemini birlikte. O yüzden onun yanına gitmek istedim." ifadelerini kullandı.



"SEZONU KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ"



Sezon hedeflerine de değinen milli futbolcu, "Bu sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Zorlu bir lig geçirdik, inişli ve çıkışlı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. İki final var." dedi.



Ligde de iddialarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Kökçü, "Ligde de puan toplamak istiyoruz. Arayı çok açmak istemiyoruz. Her gün devam edeceğiz ve çalışacağız." şeklinde konuştu.



KARAGÜMRÜK MAÇI VURGUSU



Hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük maçına da değinen yıldız oyuncu, "Hafta sonu Karagümrük maçı var. Toparlanıp o maça hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



