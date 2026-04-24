Elmander'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sözleri!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Johan Elmander, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Elmander, "Galatasaray'ı hala takip ediyorum. Derbi için anahtar demek istiyorum. Şampiyonu büyük oranda belirleyecek maç. Galatasaray maçı kazanırsa her şey kendi elinde olur. Bence hafta sonu oynanacak derbiyi Galatasaray 2-1 kazanacak. Galatasaray şampiyonluk için çok iyi görünüyor. Fenerbahçe'ye karşı kazansalar bile işler zor. Galatasaray'ın yüzde 65-70 olarak şampiyonluk ihtimali var diye düşünüyorum. Oyuncuların derbide ne yapacaklarını bildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"DERBİLER HER ZAMAN ZOR"
Derbilerin zorluğundan bahseden eski futbolcu "Galatasaray'la ilgili çok güzel anılarım var. Taraftarların sesi, gollerden sonra sevinçlerim... Deplasmanda Fenerbahçe maçları çok önemliydi. Oynamak zorlaşıyordu. Bazı maçlarda gol attığım için şanslıydım. Ama derbiler çok farklıdır her şey olabilir. Taraftarlar çok farklı, coşkulu. Bu tarz şeyler çok özel. Geçmiş derbilerde oynamak için çok mutluyum." dedi.
OKAN BURUK VE FATİH TERİM AÇIKLAMASI
Okan Buruk ile Fatih Terim hakkında ise Elmander, "Okan Buruk çok arkadaş canlısı, iyi bir çok. Sahada duruşu ve karizması çok iyi. Oyunu okuyabiliyor, teknik geliştirebiliyor. Kulüp için önemli bir isim. Ben Galatasaray'dayken kazanmak çok iyiydi. Benim için amca gibi biri olan Fatih Terim vardı. Galibiyetler alıyorduk Fatih Terim ile ara ara hala görüşüyoruz." şeklinde konuştu.
"GALATASARAY HALA ÖNDE"
Derbinin kritik anlarını açıklayan İsveçli eski futbolcu, "Galatasaray'ın kadrosunu izliyorum ve beğeniyorum. Tek bir oyuncuyu öne çıkaramam ama birlikte iyiler. Derbide öne çıkacak oyuncu olacağını düşünmüyorum. Frikik, korner bunlar çok önemli olacak belki de maçın kaderini değiştirecek. Fenerbahçe şu an ikinci, iyi işler yaptılar ama Galatasaray hala önde." ifadelerini kullandı.
"BENİM EN SEVDİĞİM 2 GOL..."
Derbilerde attığı 2 önemli golü açıklayan Johan Elmander, "Galatasaray'da en sevdiğim iki gol var. Fenerbahçe'yi evimizde 3-1 yendiğimiz maçtaki golüm. Sonrası ise 3-2 kazandığımız Beşiktaş derbisinde attığım gol. Yakında derbiyi izlemek için İstanbul'a geleceğim. Birazda futbol oynayacağım... Galatasaray taraftarına İstanbul'dayken bana verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Hala bana mesaj gönderiyorlar. Savaşmaya devam etsinler. Takımların desteğe ihtiyacı var." dedi.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20