23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-074'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
0-010'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
1-039'
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
0-0DA
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-181'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-282'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
0-1DA

Andre Onana'dan penaltılarda inanılmaz performans!

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Samsunspor ile oynanan kupa maçında seri penaltı atışlarında 3 kurtarış yaptı.

calendar 23 Nisan 2026 21:44 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 22:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Samsunspor ile oynanan kupa maçına damga vurdu.

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'a konuk oldu. Maçın 120 dakikası 0-0 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Bordo-mavililerde kaleci Andre Onana, seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtararak büyük dikkat çekti.

Trabzonspor, penaltılarda Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

ONANA'NIN AÇIKLAMALARI

Andre Onana, maçın ardından, "Öncelikle iki tarafın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibimiz 10 kişiyle bile iyi mücadele etmeye çalıştı ama asıl tebriği hak eden takım arkadaşlarım. Onlar da iyi mücadele gösterdiler. Çok mutluyuz kazandığımız ve yarı finale çıktığımız için. Bizim adımıza iyi bir maç oldu ve mücadeleyi hiç bırakmadık. Bu mücadele de bizi mutlu ediyor." dedi.

Kamerunlu file bekçisi, kurtardığı üç penaltı için, "Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım, hazır olmaya çalışıyorum. Beni asıl mutlu eden, takımın kazanması. Önümüzde 3 hafta var ve kolay olmayacak. Takım adına çok mutluyum. Bu 3 haftayı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
