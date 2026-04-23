Andre Onana'dan penaltılarda inanılmaz performans!

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Samsunspor ile oynanan kupa maçına damga vurdu.
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'a konuk oldu. Maçın 120 dakikası 0-0 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.
Bordo-mavililerde kaleci Andre Onana, seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtararak büyük dikkat çekti.
Trabzonspor, penaltılarda Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
ONANA'NIN AÇIKLAMALARI
Andre Onana, maçın ardından, "Öncelikle iki tarafın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibimiz 10 kişiyle bile iyi mücadele etmeye çalıştı ama asıl tebriği hak eden takım arkadaşlarım. Onlar da iyi mücadele gösterdiler. Çok mutluyuz kazandığımız ve yarı finale çıktığımız için. Bizim adımıza iyi bir maç oldu ve mücadeleyi hiç bırakmadık. Bu mücadele de bizi mutlu ediyor." dedi.
Kamerunlu file bekçisi, kurtardığı üç penaltı için, "Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım, hazır olmaya çalışıyorum. Beni asıl mutlu eden, takımın kazanması. Önümüzde 3 hafta var ve kolay olmayacak. Takım adına çok mutluyum. Bu 3 haftayı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'a konuk oldu. Maçın 120 dakikası 0-0 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.
Bordo-mavililerde kaleci Andre Onana, seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtararak büyük dikkat çekti.
Trabzonspor, penaltılarda Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
ONANA'NIN AÇIKLAMALARI
Andre Onana, maçın ardından, "Öncelikle iki tarafın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibimiz 10 kişiyle bile iyi mücadele etmeye çalıştı ama asıl tebriği hak eden takım arkadaşlarım. Onlar da iyi mücadele gösterdiler. Çok mutluyuz kazandığımız ve yarı finale çıktığımız için. Bizim adımıza iyi bir maç oldu ve mücadeleyi hiç bırakmadık. Bu mücadele de bizi mutlu ediyor." dedi.
Kamerunlu file bekçisi, kurtardığı üç penaltı için, "Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım, hazır olmaya çalışıyorum. Beni asıl mutlu eden, takımın kazanması. Önümüzde 3 hafta var ve kolay olmayacak. Takım adına çok mutluyum. Bu 3 haftayı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
