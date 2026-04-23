Beşiktaş, kupada üç golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.



Beşiktaş, 17. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.



İkinci yarıda 83. dakikada Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın hatasında Hyeon Gyu Oh farkı ikiye çıkardı. 85. dakikada ise Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada Orkun Kökçü, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



Bu sonucun ardından teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Konyaspor ile eşleşti.







SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK





Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u konuk ettikleri maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.



Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ile çıktı.



Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.



Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 2-1 mağlup oldukları Samsunspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmada Felix Uduokhai'yi yedek soyundururken yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.



Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti.



Ligde hafta sonu oynanan maçta yedek soyunan Cerny ise Cengiz Ünder'in yerine sağ kanatta forma giydi.



TÜPRAŞ STADI BAYRAKLARLA DONATILDI



Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı öncesinde Tüpraş Stadı, Türk bayraklarıyla donatıldı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm koltuklara bırakılan bayraklar statta görsel bir şölen havası oluşturdu.



Ayrıca, doğu tribünün alt bölümünde Türk bayrağı açıldı.



Öte yandan iki takım oyuncuları ve hakem kadrosu sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" pankartıyla çıktı.



NDIDI GERİ DÖNDÜ



Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu.



Ndidi, ligde 28. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinin son bölümünde sakatlık yaşamış ve Antalyaspor ile Samsunspor müsabakalarında forma giyememişti.



Nijeryalı futbolcu, bu sezon forma giydiği 26 maçta takımına 2 gollük katkı verdi.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK



Beşiktaşlı taraftarlar, kupadaki Alanyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.



Tribünlerde küçük boşluklar gözlenirken, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar oyunculara tezahüratlarla destek verdi.



ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞANAN OKUL SALDIRILARI UNUTULMADI



Siyah-beyazlı taraftarlar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını unutmadı.



Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıda yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimleri taraftarlar tarafından tek tek söylenirken, siyah-beyazlı futbolseverler "Çocuklar ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.



MAÇ KADROLARINI KÜÇÜK YAREN ANONS ETTİ



Beşiktaş-Corendon Alanyaspor mücadelesi öncesinde maç kadrolarının anonsunu BJK Kabataş Vakfı Okulları 5. Sınıf öğrencisi Yaren Uysal yaptı.



Yaren, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki takım kadrolarını heyecanla anons ederken, tribünlerden büyük destek gördü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.



26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.



44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



