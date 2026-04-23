Sergen Yalçın'dan Orkun Kökçü itirafı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Beşiktaş, Alanyaspor'u mağlup ederek yarı finale yükselirken, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın zorluk derecesine değinen Yalçın, "Çeyrek final maçları biraz zor oluyor. Herkes çok temkinli oynamaya çalışıyor. İlk yarıda gol bulduk ama Alanyaspor da iyi bir takım, ikinci gole kadar zorlandık. Ufak tefek sorunlar yaşadık oyun içerisinde ama normal, sürprizler oluyor. Bugün oyuncularım konsantreydi. İyi bir maç çıkardık diyebilirim. Heyecanımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



"KUPA, TUTUNABİLECEĞİMİZ TEK DAL"



Ligdeki hedeflere de değinen tecrübeli teknik adam, "Ligde çok bir hedefimiz olmadığı için Türkiye Kupası tutunabileceğimiz tek dal bizim için. Orayı da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz Beşiktaş olarak." dedi.



"ORKUN, KALEYE DAHA YAKIN OYNAYINCA FARK YARATIYOR"



Milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında da konuşan Yalçın, "İlk geldikten sonra Orkun'u biraz daha kaleye yakın kullanmaya başladık. O yeteneği var onun. Son bölümde gol ve asistleri ön plana çıkmaya başladı. Çok güzel bir gol attı. Onun için seviniyorum. Yetenekli, karakterli bir oyuncu, camiamız için önemli bir oyuncu." şeklinde konuştu.



"YENİ YAPILANMA İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ VAR"



Takımdaki yapılanma sürecine vurgu yapan Yalçın, "İyi bir yeni yapılanma döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Zamana ihtiyacımız var. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Çok söylüyorum bunları. Çok anlatıyorum ama bazen sabır olmuyor, her şey sorgulanıyor. Normal karşılıyorum, yaptığımız işin karşılığı bu. Umarım iyi olur. Biz Beşiktaş'ın iyi olması için çalışıyoruz. Camiamızın bunu iyi bilmesi gerekiyor. Sorunları çözmek ve yeni yapılanma için çok çalışıyoruz. En doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağımızı düşünüyorum transfer döneminden sonra." dedi.



"CAMİA BİZE GÜVENSİN"



Sözlerini taraftara mesaj vererek tamamlayan deneyimli teknik adam, "Burada doğru adamlar var, iyi şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Beşiktaş'ın menfaatine bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Camiamız güvensin, inşallah bundan sonrası bizim için iyi olur." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kupa bizim için en önemli hedef durumunda. Tek düşüncemiz kupayı kazanmak. Bugün de oyunun bazı bölümleri zor olsa da oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Oyunu iyi oynadılar. Pozisyonlarımız var. Bu geceden memnunuz. Bundan sonrasına bakacağız. Kupada yolumuza devam edip taraftarımıza ve camiamıza kötü bir sezonda onlara kupa mutluluğu yaşatırız inşallah." diye konuştu.



"ZOR BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR"



Kupa hedefinin kendisinde bir baskı oluşturmadığını aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:



"Daha önce de kazandık. İlk defa kazanmayacağız. Beşiktaş yıllardır kupa kazanıyor. Beşiktaş'ın kazanacağı kupalar kimse için bir stres oluşturmaz. Büyük camialar hem ligde hem kupada zaten bunu yapıyorlar. Her açıdan sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz. Geldiğimden beri problem ve sorunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Son 5 sezondaki sıkıntıları çözmek kolay olmuyor. Her şeyle uğraşıyoruz. Yavaş yavaş çözüm aşamasına geliyoruz artık. 2-3 transfer dönemi ve zaman lazım demiştim. Başarısız olduğunuzda bunları düzeltecek vaktiniz olmuyor. Burada kazanılan bir Türkiye Kupası taraftarımızı bir nebze rahatlatır ve zaman kazandırır. Zor bir yaz dönemi bizi bekliyor. Kadro kurulumu ve bir değişim yaşanacak. Önümüzdeki sene hedefe oynamayı planlıyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Camia ve taraftarımızdan biraz daha zaman, sabır istiyoruz. Beşiktaş taraftarı her zaman takımına destek veren taraftardır. Kötü günde o gücü hissetmek istiyoruz."



FENERBAHÇE VE GALATASARAY



Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupadan elenmesinin sürpriz olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Elenmelerini beklemiyorduk. Futbol çok zor bir oyun. Sahada işi doğru yapıp mücadele edip savaşıp kazanmak gerekiyor. Sürprize çok açık bir oyun futbol. Kupadan elenmeleri biraz sürpriz duruyor." dedi.



