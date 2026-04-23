El Bilal Toure, gol hasretini bitirdi!

Beşiktaş'ın Malili yıldızı El Bilal Toure, uzun süren gol hasretine Türkiye Kupası'nda son verdi.
Siyah-beyazlı formayla son golünü Süper Lig'de Kayserispor karşısında atan Malili oyuncu, bu maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı. Tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Toure, formasına kavuştuğu dönemde gol yollarında etkisiz kalmıştı.
Genç oyuncu, bu süreçte yaklaşık 5 maçlık suskunluğun ardından (1.5 ay), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısında fileleri havalandırarak yeniden golle buluştu.
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin golüyle Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/ZF7cafLxS5
— Sporx (@sporx) April 23, 2026