23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-073'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
0-09'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
1-038'
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
0-0DA
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-180'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-281'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
0-1DA

El Bilal Toure, gol hasretini bitirdi!

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, sakatlık sonrası dönüşünde uzun süren gol hasretini Türkiye Kupası çeyrek finalinde bozdu.

23 Nisan 2026 21:23 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
El Bilal Toure, gol hasretini bitirdi!
Beşiktaş'ın Malili yıldızı El Bilal Toure, uzun süren gol hasretine Türkiye Kupası'nda son verdi.

Siyah-beyazlı formayla son golünü Süper Lig'de Kayserispor karşısında atan Malili oyuncu, bu maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı. Tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Toure, formasına kavuştuğu dönemde gol yollarında etkisiz kalmıştı.

Genç oyuncu, bu süreçte yaklaşık 5 maçlık suskunluğun ardından (1.5 ay), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısında fileleri havalandırarak yeniden golle buluştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
