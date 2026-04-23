Yaya Toure'den Galatasaray için yeni paylaşım!

Yaya Toure, Galatasaray ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor.
Çarşamba günü Galatasaray'ı ziyaret eden ve teknik heyet ile buluşan Fildişili eski yıldız, "Okan Buruk ve Galatasaray'ın teknik ekibiyle sohbet etmek ve antrenörlük yaklaşımlarını dinlemek harika bir deneyimdi. Kulübün sıcak misafirperverliği için çok teşekkürler!" paylaşımında bulundu.
Toure, perşembe günü ise; İlkay Gündoğan, Okan Buruk ve Ismael Garcia Gomez ile birlikte fotoğraflarını paylaştı. Toure, bu paylaşımına, "İstanbul'da harika bir gün. Bakın kiminle buluştum." ifadelerini yazdı.
Futbolculuk sonrası antrenörlüğe adım atan Toure, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.
Galatasaraylı taraftarlar, daha önce olduğu gibi Toure'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara yine büyük ilgi gösterdi.
