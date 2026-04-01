23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-185'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
1-1114'

Junior Olaitan: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Nisan 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 00:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, kupada şampiyon olmak istediklerini söyledi. 

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Beninli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zor bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Olaitan, "İyi bir maç oldu. Alanlar bulmaya çalıştık. Maç boyunca oyun kurmaya çalıştık. Üç golle kazandık ve golleri ön alan baskılarıyla bulduk. Mutluyuz. Yarı finale çıktık. Pazar günü kaybettikten sonra bugün galip gelmek sevindirici. Pazar günü eleştirilebilecek bir maç oynadık. Ama yarı finale çıkıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. Finale çıkmak, kupayı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. En önemlisi de bu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadele etmeyi sevdiğini vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, "Bu benim oyunumun bir parçası. Bu yüzden ben bir futbolcuyum. Her top için mücadele ederim. Her topa ayağımı uzatmak istiyorum. Bu camia ve bu kulüp için bunları yaparım. Yapmaya çalışıyorum. Sahada da elime gelen her fırsatı kullanmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. İyi de bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Sezon sonuna kadar ve önümüzdeki sezonda da bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Orkun Kökçü'nün golüyle ilgili düşüncelerini paylaşan Junior Olaitan, "Güzel bir gol oldu. 1-0'ken rakip eşitliği yakalamak istiyordu. Maça ortak olmaya çalışıyorlardı ama ikinci ve üçüncü gollerde bu duygu patlamasını yaşadığımızı söylemem lazım. Zaten bizim takımımızı da takım yapan unsurlardan bir tanesi budur. Mücadeleyi birlikte veriyoruz, gollere birlikte seviniyoruz. Her an birlikteyiz. Her an bir bütün olmaya çalışıyoruz. Aslında bu gol sevinci son derece normal bir şey. Takım içerisindeki ilişkilerimiz birbirimizle olan ilişkilerimiz çok iyi. Bizi büyük takım yapan etken de bu." değerlendirmesinde bulundu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
