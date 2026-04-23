Emirhan Topçu: '' Avantajlı taraf biziz''





Kupadaki hedeflerine değinen başarılı stoper, "Takım bugün çok iyiydi, çok iyi performans sergiledi. Gol yememek bizim için çok önemli. Kupada hedefimiz var. Kupayı almak istiyoruz. Kupanın en büyük adayı bence biziz. Tek hedefimiz kupa. İnşallah kazanıp mutlu bir şekilde sezonu bitiririz.'' dedi



Avantajın kendilerinde olduğunu belirten Topçu, ''Yarı finalde evimizde oynayacağız, avantajlı tarafız. Önce yarı final, yarı finalden sonra finali... Beşiktaş bu kupaları çok aldı. Şu anda tek hedefimiz kupayı almak. Herkes buna odaklı. İnşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.