23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-185'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
1-1114'

Emirhan Topçu: '' Avantajlı taraf biziz''

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Emirhan Topçu, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

calendar 23 Nisan 2026 23:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Emirhan Topçu,  Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kupadaki hedeflerine değinen başarılı stoper, "Takım bugün çok iyiydi, çok iyi performans sergiledi. Gol yememek bizim için çok önemli. Kupada hedefimiz var. Kupayı almak istiyoruz. Kupanın en büyük adayı bence biziz. Tek hedefimiz kupa. İnşallah kazanıp mutlu bir şekilde sezonu bitiririz.'' dedi

Avantajın kendilerinde olduğunu belirten Topçu, ''Yarı finalde evimizde oynayacağız, avantajlı tarafız. Önce yarı final, yarı finalden sonra finali... Beşiktaş bu kupaları çok aldı. Şu anda tek hedefimiz kupayı almak. Herkes buna odaklı. İnşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
