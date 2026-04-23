Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 biten maçta Trabzonspor'a 3-1 yenilen Samsunspor'u yardımcı antrenör Sebastian Hahn, penaltı atışları ile kupadan şansız bir şekilde elendiklerini söyledi.
Hahn, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara güzel bir karşılaşma izlettirdiklerini kaydetti.
Kırmızı kart pozisyonuna kadar iyi oynadıklarına işaret eden Hanh, "Bugün göstermiş olduğumuz performansla, sonuç istediğimiz gibi olmasa da güzel bir futbol izletmişizdir. Kırmızı karta kadar güzel bir performans gösterdik. Kırmızı karttan sonra da devam ettirmek istedik. Maçın sonunda penaltı atışları ile şansız bir şekilde elendik. Penaltı atışlarından doğal olarak biri elenecekti. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.
Hanh, hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini vurgulayarak, "Hakemin böyle bir yönetim göstereceğini beklemiyorduk. Buna benzer bir hakem yönetimini daha önce de tecrübe etmiştik. Penaltı isimlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda penaltı atışlarını çalışmıştık. Bu futbolda olabilen bir şey. Bu sonuç olarak ilk defa olmadı, bundan sonra da olacaktır." ifadelerini kullandı.
-
10
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı
-
9
Oosterwolde'ye Ferdi Kadıoğlu'na attığı yorum için tepki!
-
8
Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu!
-
7
Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı; "Dortmund'a istedim"
-
6
Galatasaray'ın TFF kararına Fenerbahçe'den jet yanıt
-
5
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
-
4
Galatasaray'dan TFF Kararı!
-
3
Arda Güler sakatlandı: Dünya Kupası tehlikesi
-
2
Derbi öncesi sosyal medyada savaş: Galatasaray & Fenerbahçe
-
1
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol ve Halil Umut Meler tepkisi
- 00:13 Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni hocası açıklandı
- 23:47 Sebastian Hahn: "Şanssız bir şekilde elendik"
- 23:40 Joao Pereira: "Hak ettiğimiz bir sonuç değildi"
- 23:32 Junior Olaitan: "Şampiyon olmak istiyoruz"
- 23:29 Emirhan Topçu: '' Avantajlı taraf biziz''
- 23:16 Sergen Yalçın'dan Orkun Kökçü itirafı!
- 23:14 Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!
- 23:03 El Bilal Toure'den sakatlık itirafı!
- 23:01 Yüksel Yıldırım: "Atilla Karaoğlan düdüğünü assın!"
- 22:57 Orkun Kökçü: "Sergen hocama koştum çünkü..."
- 22:45 Dünya karatecileri Gelibolu'da buluşacak
- 22:45 Mustafa Eskihellaç: "En iyisini yapmaya çalışacağız"
- 22:43 İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri!
- 22:37 Beşiktaş, kupada üç golle turladı!
- 22:35 Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana için açıklama!
- 22:21 Samsunspor'dan hakem Atilla Karaoğlan için büyük tepki!
- 22:13 Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!
- 22:01 Ernest Muçi'den sakatlık süreci için açıklama!
- 21:44 Andre Onana'dan penaltılarda inanılmaz performans!
- 21:43 Fenerbahçe Medicana ilk maçı kazandı, avantajı kaptı
- 21:36 Trabzonspor, kupada penaltılarla turladı!
- 21:23 El Bilal Toure, gol hasretini bitirdi!
- 21:01 Galatasaray MCT Technic, erteleme maçında kazandı
- 20:57 Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu
- 20:16 Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray mesajı
- 20:11 Milli güreşçi Tuba Demir, Avrupa üçüncüsü oldu
- 20:09 Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya!
- 19:59 Yaya Toure'den Galatasaray için yeni paylaşım!
- 19:40 EuroLeague'de en iyi savunma oyuncusu Alpha Diallo oldu
- 19:39 Beşiktaş - Alanyaspor: 11'ler
- 19:36 Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç yurda döndü
- 19:36 Elvira Süleyman Kamaloğlu, kadınlarda finale yükseldi
- 19:29 Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama
- 19:21 Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray yanıtı
- 19:16 Galatasaray'da veda gelişmesi: Singo
- 19:09 Atletico Madrid'de Griezmann yerine Brandt
- 18:17 Trabzonspor'a iki kötü haber!
- 18:05 Arda Turan'ın Shakhtar'ı durmuyor! Fark 6'ya çıktı
- 17:48 Samsunspor-Trabzonspor: 11'ler
- 17:41 Athletic Bilbao'da Terzic ile sözlü anlaşma!
- 17:39 Wade Baldwin'den EuroLeague'e tepki!
- 17:31 Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz hamle!
- 17:24 İtalyan basınından Dünya Kupası iddiasına tepki!
- 17:24 Trabzonspor'a Arseniy Batagov şoku!
- 17:11 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı
- 17:10 Beşiktaş için Issa Doumbia iddiası!
- 16:53 Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, yurda döndü
- 16:38 Ukrayna Milli Takımı'nda Sergiy Rebrov dönemi bitti
- 16:29 Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu!
- 16:24 Mebude: "Güzel bir gösteri sunmaya çalışıyorum"
- 16:20 VakıfBank Voleybol takımı kahvaltıda buluştu
- 16:18 Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta çiftlerde ikinci turda
- 16:04 Balıkesir Play-Off'un ilk sınavında
- 15:26 Glint Manisa Basket'in konuğu Fenerbahçe Beko!
- 15:23 Derbi öncesi sosyal medyada savaş: Galatasaray & Fenerbahçe
- 15:22 Bursaspor taraftarıyla Süper Ligi geride bıraktı!
- 15:14 Barcelona'da Lamine Yamal sezonu kapattı
- 15:10 Serdal Adalı'dan 23 Nisan mesajı!
- 15:03 MHK'den 1. Lig maçlarına 2 kadın hakem ataması!
- 14:29 Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük müjde: Asensio!
Atletico Madrid'de Griezmann yerine Brandt
Athletic Bilbao'da Terzic ile sözlü anlaşma!
Barcelona'da Lamine Yamal sezonu kapattı
Arda Güler sakatlandı: Dünya Kupası tehlikesi
Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı; "Dortmund'a istedim"
Barcelona kazandı ama Yamal'ı kaybetti!
Manchester City lider oldu, Burnley küme düştü!
PSG'den ligde rahat galibiyet!
Chelsea'de 114 yıl sonra kötü tablo: Ayrılık açıklandı!
Tottenham'dan kriz hamlesi: Psikolog aranıyor
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20