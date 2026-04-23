Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz hamle!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında derbide Galatasaray'ın konuğu olacak.
Sarı-lacivertliler, dev derbi öncesi sürpriz bir hamleye imza atabilir.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, cuma günü yapılacak antrenmanı Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray maçı öncesinde nizami sahada taktik antrenman yapacak. Bu nedenle böyle bir karar alındı.
TARAFTAR OLACAK MI?
Fenerbahçe'nin stadyumda yapmayı planladığı antrenmanın taraftara açık olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertliler, bu konuda net bir karar almadı.
DERBİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
