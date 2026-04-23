Fenerbahçe'de Asensio için karar günü belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a uzatmalarda 1-0 yenilerek elenen Fenerbahçe'de gözler, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak olan derbiye çevrildi.
Sarı lacivertlilerde sezonun flaş isimlerinden Marco Asensio'nun dev maça yetiştirilmesi için yoğun bir çalışma var.
Asensio, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmış ve sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında İspanyol futbolcunun son durumuyla ilgili olarak "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın (dün) bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı lacivertli sağlık ekibinin, yıldız futbolcuyu pazar günü oynanacak Galatasaray maçına yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uyguladığı ve teknik heyetin de Asensio'nun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; yapılacak son kontroller ve oyuncunun vereceği fiziksel tepki Tedesco'nun kararında belirleyici olacak.
KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Hücum hattında yaşanan üretkenlik sorunları göz önüne alındığında, Asensio'nun dönüşü büyük önem taşıyor.
Tedesco, risk almak istemese de maçın önemi nedeniyle İspanyol yıldızın kadroda olmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.
Ancak İspanyol futbolcu için son karar cumartesi günü yapılacak antrenman ve kontrollerin ardından verilecek.
