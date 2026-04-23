23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Fenerbahçe'de Asensio için karar günü belli oldu

Pazar günü oynanacak derbi maçında Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun geri dönüşü için büyük çaba harcandığı öğrenildi.

23 Nisan 2026 09:40 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 09:44
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a uzatmalarda 1-0 yenilerek elenen Fenerbahçe'de gözler, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak olan derbiye çevrildi.

Sarı lacivertlilerde sezonun flaş isimlerinden Marco Asensio'nun dev maça yetiştirilmesi için yoğun bir çalışma var.

Asensio, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmış ve sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında İspanyol futbolcunun son durumuyla ilgili olarak "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın (dün) bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı lacivertli sağlık ekibinin, yıldız futbolcuyu pazar günü oynanacak Galatasaray maçına yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uyguladığı ve teknik heyetin de Asensio'nun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; yapılacak son kontroller ve oyuncunun vereceği fiziksel tepki Tedesco'nun kararında belirleyici olacak.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Hücum hattında yaşanan üretkenlik sorunları göz önüne alındığında, Asensio'nun dönüşü büyük önem taşıyor.

Tedesco, risk almak istemese de maçın önemi nedeniyle İspanyol yıldızın kadroda olmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.

Ancak İspanyol futbolcu için son karar cumartesi günü yapılacak antrenman ve kontrollerin ardından verilecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.