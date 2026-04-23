23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, 24 Nisan Cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

23 Nisan 2026 12:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, 24 Nisan Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 30 müsabakada 13 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 48 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Göztepe ile lig beşinciliği için yarışın turuncu-lacivertli ekip, haftayı galibiyetle kapatarak yoluna kayıpsız devam etmeyi ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Başakşehir'de sarı kart cezalısı Jerome Opoku ile Abbosbek Fayzullaev, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan kaptan Ömer Ali Şahiner, teknik direktör Nuri Şahin'in şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Kasımpaşa, 31 puanla 13. sırada

Lacivert-beyazlı takım ise Süper Lig'in geride kalan 30 haftasında hanesine yazdırdığı 31 puanla 13. basamakta yer aldı.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan Kasımpaşa, 10'unda berabere kalırken, 13'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 mücadelede 7 puan topladı. Sahasında Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor'u mağlup eden Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.

Lacivert-beyazlı ekipte kart cezası sona eren Rodrigo Becao ile Kerem Demirbay, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercih etmesi halinde müsabakada görev yapabilecek.

Son 11 maçın 9'unu Başakşehir kazandı

RAMS Başakşehir, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 11 müsabakada 9 galibiyet elde etti. İki takım arasında 2020-2021 sezonundan bu yana oynanan 11 maçın 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa, Başakşehir karşısında son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 3-2'lik skorla aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
